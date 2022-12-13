Tarikatlara destek veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdüründen tartışmalı sözler: ‘Beni abilerim gönderdi’

13 Aralık 2022 Salı, 04:00

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” ülke gündeminde infial yaratırken İstanbul’daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Cafer Koçyiğit tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Koçyiğit paylaşımında, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat: 6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!” ifadelerini kullandı.

Gerici müdüre çok sayıda tepki gelirken Milli Eğitim Bakanlığı da sosyal medya paylaşımları nedeniyle müdür hakkında soruşturma başlattı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde bir önceki dönem okul aile birliği başkanı olan öğrenci velisi Nurhayat Polat, okulda uzun süredir sorunlu durumlarla karşılaşıldığını söyledi. Henüz bir yılını doldurmamış müdür hakkında bilgiler veren Polat, “Cafer Bey okula geldiği ilk günden beri ‘Beni abilerim gönderdi’ şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Bu abiler kimdir, nedir bilmiyoruz. Okul aile birliği seçimlerine müdahil oldu. Şu anda mevcut yönetime baskı uyguluyor, velilere kaba davranıyor. Çocuklar arasında ayrımcılık yapıyor” diye konuştu.

ÖĞRETMEN SORUNU VAR

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir veli ise “Dönemin başından beri okulda çok büyük bir öğretmen problemi var. Derslerimizin çoğu boş geçiyor. Bizlerin çok sevdiği hocalar hemen gönderildi. Asıl önemli olması gereken bu durumken okul idaresi için en önemli olan konu kılık kıyafet oldu. Mart ayından beri okulumuzdan baskılar ve huzursuzluk nedeniyle 14 öğretmenimiz ayrıldı” dedi.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Hakkında açılan soruşturma sonrası velilerin bulunduğu mesajlaşma uygulamasına bir açıklama gönderen müdür ise şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde toplumda infiale sebep olan mevhum olaydan ötürü hiç istemediğim bir şekilde sosyal medyadaki bazı paylaşımlarım bu olay ile çarpıtılıp örtüştürülerek yorumlanmaktadır. Allah’ın lanetinin bu alçak fiili yapanların ve destekleyenlerin üzerine olmasını temenni ettiğim böyle bir olayda Hucurat Suresi’nin 6. ayetinin bambaşka yerlere çekilerek yorumlanmasını üzüntüyle karşılamaktayım. Bir kız çocuğu babası olarak, olayın tez zamanda açıklığa kavuşturularak ilgisi olan herkesin gerekli cezaları alması en büyük temennimdir.”

"GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYORUZ"

Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, laik, bilimsel ve kamusal eğitim kaybedildiğinde, ilk hasar alanın çocuklar olduğunu söyledi. Yılmaz, “Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürlüğü yapan kişi olayda mağdur olan çocuğun yanında değil, şüpheli kişi ve şahısların yanın da olduğunu ima eden mesajlarını sosyal medyadan paylaşmıştır. Hatta daha da ileri giderek bu olayda mağdur olan çocuktan yana tavır alan okul velilerini ‘’imansız’’ olarak nitelendirmiştir. Okulda uyguladığı siyaset anlayışı ile çocukların “eğitim ve can güvenliğini’’ tehlikeye sokan bu sözde eğitimci kişinin derhal okul müdürlüğünden alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.