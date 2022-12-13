Cağaloğlu Anadolu Lisesi Velileri'nden eylem: 'Kirli elleri okuldan çekin'

13 Aralık 2022 Salı, 19:35

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi altı yaşında “evlendirmesi” ülke gündeminde infial yaratırken İstanbul’daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Cafer Koçyiğit tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Koçyiğit paylaşımında, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat: 6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!” ifadelerini kullandı.

Gerici müdüre tepkiler gecikmezken, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (CALMED) ve öğrenci velileri bugün okul önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Okul önünde bir araya gelen veliler, “CAL’da huzur istiyoruz” “Organize kötülük bitsin artık”, “Kirli elleri çekin okulumuzdan”, “Çocuklarımız kırmızı çizgimizdir” dövizleri açıldı.

‘KARANLIK VE HUZURSUZ YILLAR DEVAM EDİYOR’

İlk olarak söz alan CAL Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedime Ebru Turan, 6 yaşında istismar skandalının asla kabul edilemeyecek sapık bir zihniyetin ürünü olduğunu söyledi.

Turan, “Mart ayında okulumuzda göreve başlayan okul müdürü Cafer Koçyiğit bu istismar olayında çocuğun yanında değil halen yargı mercileri nezdinde şüpheli sıfatına sahip kişiler yanında yer almıştır. Üstelik bu olaya inanan herkesi 'imansız' olarak niteleyerek bir kez daha sarsılmamıza neden olmuştur. Bu paylaşımlar ilk olmayıp, çocuklarımızın 'eğitim ve can güvenliği' konusundaki endişelerimizi daha da artırmıştır” diye konuştu.

Turan, “Üst puanla öğrenci alan diğer proje okullarının aksine, okulumuzun proje okula dönüşümünden itibaren başlayan sancılı, karanlık ve huzursuz yıllar ne yazık ki hala devam ettirilmektedir. Yıllardır verdiğimiz bu mücadelenin artık sona ermesini, alın teri dökerek sınavla bu okula gelen çocuklarımızın hak ettikleri çağdaş, laik, bilimsel, adil ve liyakate dayalı eğitimin verilmesini istiyoruz. Bizlerin tek isteği bu konunun ivediklikle sonuçlandırılması ve çocuklarımızın her konuda eğitim haklarının güvence altına alınmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘DERHAL GÖREVDEN ALINMALI’

Laik, kamusal ve bilimsel eğitime dikkat çeken Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz ise, “Cağaloğlu Anadolu Lisesi memleketimizin en köklü eğitim kurumlarından biridir. Tüm çocuklarımızın eşit, nitelikli, kamusal eğitim hakkının timsali bir tarihe sahiptir. Eğitimde derinleşen eşitsizliğin her geçen gün arttığı günlerde varlığı kamusal eğitimin nefes kadar vazgeçilmez olduğunun kanıtıdır. Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürünün paylaşımları, kurduğu cümleler sözün bittiği yerdir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü bir an önce görevden alınmalıdır” dedi.

Açıklamalarından ardından okul önünden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüyen kalabalık, hazırladıkları siyah çelenki bırakmak istedi. Ancak polis kabalık bir şekilde bırakılamayacağını yalnızca iki kişiye müsaade edileceğini söyledi. Bunun üzerine Ömer Yılmaz ve Nedime Ebru Turan çelenki bıraktı.

Yılmaz ve Turan çelenk bırakırken bekleyen veliler, “Durmayacağız, yılmayacağız, karanlığa teslim olmayacağız”, “Cağaloğlu bizimdir bizim kalacak” sloganları attı.