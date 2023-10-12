'İstismarı ve cinayeti konuşalım'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 03:00

Komisyonun CHP’li başkanvekili Gamze Taşcıer, birlikte çalıştıkları raporların uygulamaya geçmesinin önemine dikkat çekerek 6284 sayılı yasanın uygulanmasında ciddi sorunlar olduğunu belirtti.

Taşcıer, “Maalesef cezasızlık algısı, kanunların uygulanmasındaki eksiklikler de yine komisyonun gündeminde olabilir. Bir diğer önemli nokta da ne eğitimde ne de istihdamda olmayan kadınlar. İktidar partisi susarak mı çocuk evlilikleri ve istismarla mücadele edecek?” ifadelerini kullandı.