İsveç iade etmişti... Bakan Bozdağ'dan 'Mahmut Tat' açıklaması: 'Samimiyet için başlangıç'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:18

İsveç’in hakkında verdiği ‘Türkiye’ye sınır dışı’ kararı nedeniyle tutukladığı Mahmut Tat işlemlerinin ardından cuma günü Türkiye'ye iade edildi.

Başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın gece, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tat öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Tat daha sonra 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in Türkiye'ye iade ettiği ve 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen Mahmut Tat'ın iadesiyle ilgili konuştu.

TRT Haber yayınına katılan Bozdağ, konuyla ilgili soru üzerine, "PKK'lı teröristi iade etmesi samimiyet için bir başlangıç" ifadesini kullandı.