CHP'li Murat Emir'den Bekir Bozdağ'a zor soru: 'Kaçı uyuşturucu kaynaklı?'
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2019-2021 döneminde suça sürüklenen çocuklara yönelik, “Kamunun sağlığına karşı suç işlediği” gerekçesiyle alınan karar sayısının 25 bin 764 olduğunu açıkladı.
Bu suçların içinde, “Uyuşturucu kullanma ve bulundurma” suçunun da olduğunu vurgulayan Emir, “Etkin bir mücadele için uyuşturucu kaynaklı suça sürüklenen çocukların sayısının şeffaf şekilde açıklanması gerekiyor. Veri gizlemek gerçeği ortadan kaldırmıyor” dedi.
(Murat Emir)
Emir, iddialarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Emir şu soruları yöneltti:
- Uyuşturucu nedeniyle hâkim karşısına çıkarılan çocuk sayısı kaçtır?
- Uyuşturucu kaynaklı suça sürüklenen çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı nedir?
- Çocukların uyuşturucudan uzak tutulması için yapılan çalışmalar nelerdir?
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