CHP'li Murat Emir'den Bekir Bozdağ'a zor soru: 'Kaçı uyuşturucu kaynaklı?'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Bu suçların içinde, “Uyuşturucu kullanma ve bulundurma” suçunun da olduğunu vurgulayan Emir, “Etkin bir mücadele için uyuşturucu kaynaklı suça sürüklenen çocukların sayısının şeffaf şekilde açıklanması gerekiyor. Veri gizlemek gerçeği ortadan kaldırmıyor” dedi.

(Murat Emir)

Emir, iddialarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Emir şu soruları yöneltti: