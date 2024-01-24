İsveç konusunda görüş ayrılığı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde, siyasi parti grupları söz alarak konuya ilişkin tutum ve görüşlerini açıkladılar. İYİ Parti grubu adına söz alan Grup Başkanı Koray Aydın, protokole “hayır” oyu vereceklerini açıklarken, protokol Saadet Partisi (SP)Meclis Grubu’nu da böldü. SP grubu içindeki Gelecek Partililer protokole “evet” oyu vereceklerini açıklarken SP kökenli vekiller ise “hayır” oyu vereceklerini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, İsveç’in NATO’ya katılımında, ABD’nin savunma sanayi açısından F-16’ları Türkiye’ye karşı “koz olarak kullandığını” söyledi. İsrail’in saldırılarına karşı NATO’nun genişlemesinin savunulacak bir yanı olmadığı belirten Aydın, bu nedenle “hayır” oyu kullanacaklarının işaretlerini verdi.

İKTİDAR ÇARK ETTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Kamil Aydın da şunları söyledi: “Bugün görüşmekte olduğumuz İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin her ilgili muhatap kurumu gibi özellikle mazisinde şehitler vererek edindiği 500 yıllık güçlü bir Hariciye tecrübesi bulunan ve bugün de yaklaşık 250’nin üzerinde temsilciliği ile dünyada ilk beş ülke arasında yerini alan Dışişleri teşkilatımızın yürüttüğü görüşmeler ışığında eşzamanlı ve mütekabiliyet esasına uygun bir biçimde en yetkili ağızların ifadesiyle endişe beklenti ve taleplerimizi muhataplarımızca karşılık bulmuştur. Kayıt altına alınan hususların uygulama süreci hali hazırda başlatılmıştır. Komisyon toplantısında ve tarafların resmi açıklamalarından Türkiye’nin beklentileri karşılık bulmaya devam etmektedir. Kanunu ve anayasal değişiklikler yapılmıştır. Savunma sanayi ambargolarının kaldırılması etkinleştirilmiştir. MHP grubu olarak komisyondaki tavrımızın süreceğini belirtirim.”

‘GENİŞLEMEYE KARŞIYIZ’

DEM Parti grubu adına konuşan grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise NATO’nun genişlemesine karşı olduklarını belirtirken DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Türkiye’nin İsveç’ten 72 terörist talep etmesinin “şantaj” olduğunu iddia etti. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde Meclis’te görüşmeler sürüyordu.