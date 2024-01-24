İsveç teklifine ‘hayır’ oyu veren tek CHP’li milletvekili: CHP evet vermiş sayılmaz

Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:18

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:40

Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu’nda İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287’sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife ‘ret’ oyu verirken, 4 milletvekili ‘çekimser’ oy kullandı.

İsveç’in NATO’ya katılımı oylamasında CHP’den tek ‘hayır’ oyu veren Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise ilginç bir açıklamada bulundu.

CGTN Türk’te yer alan habere göre, Akbulut şu ifadeleri kullandı:

“110 vekilin katılmadığı, 17 vekilin evet oyu verdiği NATO oylamasında CHP evet vermiş sayılmaz. Bu karar CHP’yi bağlamaz. ABD’nin güdümüne girmiş NATO, Türkiye’nin düşmanıdır. ABD, bölgedeki PKK ve tüm terör örgütlerini desteklemektedir. Onun başını çektiği NATO, Türkiye’ye bir hayır sağlamaz.”

Akbulut konuşmasını, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, yaşasın tam bağımsız Türkiye” sözleriyle bitirdi.

BAŞARIR "TUTARSUZLIK YOK" DEDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantsında, partisinin İsveç'le ilgili oylamada verdiği "evet" kararına ilişkin “Geçmişte de bu şekilde verdiğimiz oylar var burada bir tutarsızlık yok. Ama terörle ilgili bir bildiriyi, ülkeyi bu hale getiren ayda 33 askerimizi şehit verir hale geldik. İktidarın o bildirisini imzalamamak, uluslararası bir tavırla kıyaslanmasını anlamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.