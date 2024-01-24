Gruba uymadılar: TBMM’deki İsveç oylamasında AKP’de 3 fire çıktı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:50

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:55

İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'si kabul, 55'i ret oyu verdi. Meclis'te grubu bulunan partilerden AKP, CHP, MHP 'evet' derken DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi "hayır" oyu kullandı.

Meclis'te temsil edilen DEVA Partisi milletvekilleri "evet" oyu kullanırken HÜDA-PAR, TİP, DSP, EMEP, Yeniden Refah Partisi milletvekilleri "ret" oyu verdi.

Oylamada teklifin sahibi olan AKP'nin grubu ise iki fire verdi. 213 "evet" oyu veren AKP'de Mardin Milletvekili İsmail Erdem ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, teklife "ret" oyu kullandı. AKP Mardin Milletvekili Muhammed Adak da, “çekimser” kaldı.

CHP'DE TEK RET

CHP’de de tek "ret" oyunu veren isim CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut oldu. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da "çekimser" oy verdi.

DEM Parti ise Dışişleri Komisyonu’nda olduğu gibi “ret” tavrını devam ettirdi. Aynı şekilde İYİ Parti de komisyonda olduğu “ret” oyu verdi.

CUMHUR'DA ÇATLAK

Cumhur İttifakı çatısı altında TBMM'ye giren Yeniden Refah Partisi de “ret” oyu kullandı. AKP listesinden seçilmiş DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da “ret” oyu vereceğini açıkladı. Benzer şekilde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) da “ret” oyu kullandı.

Saadet Partisi Grubu’nda ise Gelecek Partili Selçuk Özdağ “çekimser” oy kullanırken, Saadet Partili’ler “ret” oyu verdi.

Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de “ret” cephesinde yer aldı.