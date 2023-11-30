İttifak çağrısında bulunmuştu: Özdağ’a İYİ Parti’den ilk yanıt

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:58

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:58

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yerel seçimler için ittifak çağrısında bulundu.

Özdağ Akşener’e “Kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım. Zafer-İYİ ittifakı etrafında bir çok parti, grup ve etkin siyasetçi bir araya gelecektir” şeklinde seslendi.

Özdağ’ın bu çağrısına İYİ Parti’den ilk yanıt geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

“Önce CHP ile gizli protokol yap! Sonra bunlar kötüdür diye İYİ partiye ittifak teklif et.. Nerden baksan tutarsızlık…”