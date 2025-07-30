İttifak gündemde sürerken... Zafer Partisi'nden İYİ Parti hamlesi

AKP, MHP ve DEM Parti'nin yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" isimli süreç çalışmaları sürüyor iken olası ittifakları gündeme gelen Zafer Partisi ve İYİ Parti arasında yeni gelişme yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin 3 Ağustos günü Bursa'da düzenleneceği mitinge parti olarak katılacaklarını açıkladı.

"BU MİTİNG YALNIZCA BİR SİYASİ ETKİNLİK DEĞİL"

X hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Bu miting, yalnızca bir siyasi etkinlik değil, açılım süreci adı altında yeniden devreye sokulmaya çalışılan bölücü planlara karşı Atatürk Cumhuriyetini savunan Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin ortak iradesini sergileyeceği bir meydan olacaktır" ifadelerini kullandı.

Özdağ, ayrıca paylaşımın sonuna İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu etiketleyerek teşekkürlerini sundu.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Değerli Bursa İl Başkanımız, çevre il ve ilçe başkanlarımız, kıymetli Zafer Partili dava arkadaşlarım,

3 Ağustos 2025 tarihinde Bursa’da düzenlenecek olan İYİ Parti mitingine Zafer Partisi bütün gücü ile Bursa ve çevre illerdeki teşkilatları ile destek verecektir:.

Katılımımız, partimizin üniter devlet yapısını, milli kimliği ve Türk birliğini savunan duruşunun sahadaki tezahürüdür.

Bu miting, yalnızca bir siyasi etkinlik değil, açılım süreci adı altında yeniden devreye sokulmaya çalışılan bölücü planlara karşı Atatürk Cumhuriyetini savunan Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin ortak iradesini sergileyeceği bir meydan olacaktır.

Bu nedenle Bursa başta olmak üzere, çevre illerdeki Zafer Partisi teşkilatlarından da güçlü bir katılım bekliyoruz.

Organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için: