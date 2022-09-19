İttifak ortağının ardından Devlet Bahçeli de Tunç Soyer’i hedefe koydu

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Bahçeli, “2023’e Doğru Aday Belli Karar Net” temasıyla başlattığı mitinglerin üçüncüsünü dün Kayseri’de yaptı. Cumhuriyet Meydanı’ndan seslenen Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun “Geliyor gelmekte olan” sözlerini anımsatıp şöyle dedi:

‘HİÇBİR HALT OLMAZ’

“Geliyor gelmekte olan masalını anlatan münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Uyarayım, davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkûmdur.”

Bahçeli, 6’lı masa için “Zilletin diğer failleri birbirlerine daha da düşecek, alayının yüzü turşu satacak, sığınacak hiçbir bahane bulamayacaklar. Bir isim üzerinde uzlaşamayan bir ittifakın Türkiye’nin milli hedeflerinde uzlaşması akıl kârı mıdır? Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz, olamaz” dedi. Bahçeli, 6’lı masaya “aday falı açsınlar” önerisinde bulunarak “Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımızdan da, kararımızdan da geri dönersek gök girsin kızıl çıksın” ifadelerini kullandı.

‘BABASI ZALİMDİ’

Soyer’i, babası Nurettin Soyer üzerinden eleştiren Bahçeli, Vahdettin’e de sahip çıktı. Bahçeli, şunları söyledi: “Biz tarihimizi ve ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlama yarışına giren köksüzlere müsaade etmeyiz, hepsinin birden alnını santim santim karışlarız. Sultan Vahdettin’in eksiği, gediği, kusuru olsa da asla hain değildir. Ve Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele yolunu açan Osmanlı İmparatorluğu padişahından başkası değildir. İzmir’in meşrebi ve mensubiyeti ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir.”

‘ŞEYTAN’ BENZETMESİ

Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğ-lu’nun “Ben de ülkücüyüm” sözlerini de anımsatarak “Kılıçdaroğlu’nun ben de milliyetçiyim, ben de ülkücüyüm gürültüsünü çıkarması boşunadır, terörist Demirtaş’ın göğsüne madalya asmayı düşünen bir şahısla milliyetçilik aynı sinede, aynı vicdanda, aynı fikirde barınamaz, yaşayamaz. Bir bedende hem şeytan hem de melek olmaz. Kılıçdaroğlu’ndan da solcu dahi olamaz” ifadelerini kullandı.