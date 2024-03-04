İYİ Parti adayı: Ekrem İmamoğlu'nun planlarını altüst ettik

Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 04.03.2024 - 09:51

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, ilçede Doğan Araslı Bulvarı esnafını ziyaret etti. Yurttaşla sohbet eden Yıldız, seçimde İYİ Parti'ye destek istedi.

Doğan Araslı Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte Kafkas dansı gösterisine eşlik eden Yıldız, ailesinin Kafkasya’dan Kars’a, oradan da İstanbul’a göç ettiğini söyledi. Yıldız, tüm Karslıların oyuna talip olduğunu da sözlerine ekledi.

Muharrem Yıldız, “Ekrem İmamoğlu'nun planlarını altüst ettik. İmamoğlu'na şunu söylemek istiyorum ki Esenyurt'ta İYİ Parti'yi kendinize arka bahçe etmiş olabilirsiniz, ama bu saatten sonra senin hiçbir elemanın kalmadı, hepsini boşalttık. Çünkü akılları bir yerde, gözleri başka yerdeydi. Bedenleri İYİ Parti'deydi ama fikirleri başka yerdeydi" ifadelerini kullandı.



Yıldız şöyle konuştu:

"Muharrem Yıldız isminin Esenyurt'taki siyasi karşılığı, eserlerindeki karşılığıyla İYİ Parti'ye ciddi bir ivme kazandırdı ve korku da bunları sardı. Çünkü bunların hedefinde İYİ Parti'nin burada aldıkları 31 bin oyu direkt kendilerine angaje edebileceklerini sanıyorlardı. İYİ Parti'yi tamamen kendi hanelerine yazmışlardı. Şimdi İYİ Parti'nin oylarının onların hayallerine gitme ihtimalini sıfıra düşürdük. Biz birinci plan bunu bozduk, ikinci olarak bugün çalışmalarımıza baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden de oy alacağız. Sahada gümbür gümbür geliyoruz. Herkes bekledi ki Muharrem Yıldız, Türk milliyetçisi kendine yakın bir yapı kuracak. Burada sadece milliyetçi ve ülkücü Türk milliyetçilerinin oluşturduğu bir kadroyla yola çıkacak. Tam tersini yaptık. Kadromuzda milliyetçi ve ülkücü kadar Alevisi var, Lazı var, Kürt'ü de var. Biz de Esenyurt'un bütün katmanlarından oluşan bir kadro kurduk. İnanç mezhep dil ayırt etmeden sadece bir hassasiyetimiz vardı vatanımıza milletimize ve bayrağımıza düşman olmaya herkes bizim listemize bizimle birlikte çalışabilir. Ekibime yol arkadaşlarıma güveniyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin İstanbul'da 18 Şubat'ta düzenlediği aday tanıtım toplantısının ardından ertesi gün Esenyurt ilçe teşkilatı istifa etmişti. Teşkilat üyeleri, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alarak İYİ Parti'den istifalarını duyurmuştu.



