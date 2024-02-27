İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan 'istifa' iddiaları için açıklama: 'Her şeyi göz önünde bulunduruyorum'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:55

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:55

Son dönemde çok sayıda üst düzey isminin istifalarıyla sarsılan İYİ Parti'de şimdi de İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz‘ın ayrılığının gündemde olduğu iddia edildi.

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" programında sunucu İsmail Küçükkaya'nın ulaştığı Bilge Yılmaz, konu üzerine kısa bir açıklama yaptı.



Küçükkaya'nın aktardığına göre Yılmaz, "Türkiye için çok endişeliyim. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun gidişat iyi değil. Kurumsal muhalefetin durumu özellikle kötü. Yapılacak çok iş var" dedi.

Küçükkaya, bunun üzerine Yılmaz'a "Hocam siz İYİ Parti'deki durumunuzu da sorguluyor musunuz?" diye sorduğunu, buna karşılık "Her şeyi göz önünde bulunduruyorum" yanıtı aldığını belirtti.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Ekim 2021’de Erhan Usta’nın İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atanmıştı.

