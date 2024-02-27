İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan 'istifa' iddiaları için açıklama: 'Her şeyi göz önünde bulunduruyorum'

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz‘ın da partiden istifa edeceği iddia edildi. Yılmaz söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:55
İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan 'istifa' iddiaları için açıklama: 'Her şeyi göz önünde bulunduruyorum'
Abone Ol google-news

Son dönemde çok sayıda üst düzey isminin istifalarıyla sarsılan İYİ Parti'de şimdi de İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz‘ın ayrılığının gündemde olduğu iddia edildi. 

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" programında sunucu İsmail Küçükkaya'nın ulaştığı Bilge Yılmaz, konu üzerine kısa bir açıklama yaptı. 

Küçükkaya'nın aktardığına göre Yılmaz, "Türkiye için çok endişeliyim. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun gidişat iyi değil. Kurumsal muhalefetin durumu özellikle kötü. Yapılacak çok iş var" dedi.  

Küçükkaya, bunun üzerine Yılmaz'a "Hocam siz İYİ Parti'deki durumunuzu da sorguluyor musunuz?" diye sorduğunu, buna karşılık "Her şeyi göz önünde bulunduruyorum" yanıtı aldığını belirtti. 

Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Ekim 2021’de Erhan Usta’nın İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atanmıştı. 


Bilge Yılmaz haberleri İsmail Küçükkaya haberleri İyi Parti haberleri

İlgili Haberler

İYİ Partili Kavuncu'dan İmamoğlu'na beste yapan Murat İde'ye: 'Çok enteresan şeyler oluyor'

İYİ Partili Kavuncu'dan İmamoğlu'na beste yapan Murat İde'ye: 'Çok enteresan şeyler oluyor'
İYİ Parti'de üst düzey istifa!

İYİ Parti'de üst düzey istifa!
Sertaç Eş'in analizi: İYİ Parti'yi kim kurtaracak?

Sertaç Eş'in analizi: İYİ Parti'yi kim kurtaracak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Feyza Altun' soruşturması gündeme getirdi: 10 AKP’liden 4’ü şeriat istiyor

'Feyza Altun' soruşturması gündeme getirdi: 10 AKP’liden 4’ü şeriat istiyor
GTA 6 ikinci fragman tarihi sızdırıldı!

GTA 6 ikinci fragman tarihi sızdırıldı!
CHP harekete geçti: Parti dışındaki adaylıklara itiraz edilecek

CHP harekete geçti: Parti dışındaki adaylıklara itiraz edilecek
Bıçaklı kavgada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Bıçaklı kavgada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça': 'Rüya, kendine gel...'

Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça': 'Rüya, kendine gel...'
Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı

Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi
Evlerde misafirlik zorlaşıyor: Misafir vergisi detayları

Evlerde misafirlik zorlaşıyor: Misafir vergisi detayları