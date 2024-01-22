İYİ Parti Ankara adayını belirledi: Cengiz Topel Yıldırım’ın ismi çarşamba günü açıklanıyor

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:10

Güncelleme: 22.01.2024 - 17:11

Yerel seçimlere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, merakla beklenen İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhuriyet’in kulislerden edindiği bilgiye göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım’la adaylık konusunda uzlaşmaya vardı.

Kulislerden edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta sonu İYİ Parti’de Ankara adayının belirlenmesi için hareketli geçti. Aday adaylarının isimleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda geçtiğimiz hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağlandı. Yıldırım’ın Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına karşın tüm yaşamını Ankara’da geçirmiş bir isim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve bir anlamda Mülkiyeli olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıktı. Gökçek’e karşı yönetimi kazandı.

Daha sonra Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerine katıldığı dönemde yine sahnedeydi. ATO’da daha sonra FETÖ’cü ekip olarak bilinen isimlere karşı da mücadele verdi. Şu anki ATO Başkanı Gürsel Baran’ın seçimleri kazanması için destek verdi.

Ardından yerel seçimleri öncesinde siyasete yöneldi ve CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi yoğun olarak geçmeye başladı. Bir dönem adaylığının kesinleştiği yönünde bilgiler gelmesine karşın aday olmadı, ilçeler için getirilen önerileri de kabul etmedi.

Uzun süre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yapan Yıldırım, özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı.

Aynı zamanda işadamı olan Yıldırım, her fırsatta genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.