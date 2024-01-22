İYİ Parti'den iktidara 'Hafize Gaye Erkan' çağrısı: 'Gereğini yapın'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:39

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:52

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan günlerdir hakkındaki iddialarla gündemde.

CİMER’e yaptığı şikayette TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Büşra Bozkurt, Erol Erkan’ın bir çalışanı da tokatladıktan sonra işten kovduğunu anlatmıştı.

Erkan hakkındaki iddialar siyasette de yankı buldu.

Son olarak bir hamle de İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binasında yaptığı basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN İTİBARINI KURTARIN"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Özkan'la ilgili iddiaları değerlendiren Zorlu, "Biz buradan siyasi iktidarı uyarıyoruz; Her şey daha da içinden çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz de Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili olarak milletimizin derhal aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.