İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. 4,5 saat süren toplantıda ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınıp yerel seçimler için de hazırlıklar görüşüldü.
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.
Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasındaki toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.
Basına kapalı toplantıda, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınırken, yerel seçimlere yönelik hazırlıklar görüşüldü.
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