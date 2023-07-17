İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. 4,5 saat süren toplantıda ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınıp yerel seçimler için de hazırlıklar görüşüldü.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:39
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
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İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasındaki toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Basına kapalı toplantıda, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınırken, yerel seçimlere yönelik hazırlıklar görüşüldü.


İyi Parti toplantı Meral Akşener

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