İYİ Parti lideri Akşener’den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar
Vergi artışlarına sosyal medya üzerinden tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı?" dedi.
Seçimden sonra iktidarın ekonominin başına Mehmet Şimşek’in getirmesiyle başlayan vergi artışı furyasından nasibini en sonra olarak akaryakıt ve doğalgaz aldı. Söz konusu ürünlerin Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) de zam geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…" ifadelerini kullanarak zamlara tepki gösterdi.
Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti.— Meral Akşener (@meral_aksener) July 16, 2023
Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar.
Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı?
Yok!
Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…
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