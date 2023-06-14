İYİ Partili Çömez'in paylaştığı fotoğraf acı tabloyu gözler önüne serdi: Başka hiçbir para biriminde böyle bir fark yok
Seçim sonrası dövizde yaşanan sert yükseliş tarihi zirvelerdeki seyrini sürdürürken İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğraf acı tabloyu gözler önüne serdi. Londra'daki bir havalimanında bulunan döviz kuru tabelasını paylaşan Çömez, aradaki makas farkına dikkat çekerek Mehmet Şimşek'e "Bu neden ola ki?" diye sordu.
Seçimlerin ardından döviz kuru tarihi zirveleri gördü. 14 Mayıs öncesi 20 liranın altında olan dolar, tam 1 ay sonra yaklaşık 4 lira artarken euro kuru 25'i aştı, sterlin 30'a dayandı.
MEHMET ŞİMŞEK'E SORDU
Döviz tarihi zirveleri test etmeyi sürdürürken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda döviz kuru tablosunun fotoğrafını paylaştı. 1 Sterlin karşılığında 21 TL alınabildiğini ancak 39 TL karşılığında 1 Sterlin alınabildiğini belirten Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’e aradaki neredeyse iki katlık farkın neden kaynaklandığını sordu.
Çömez’in konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Londra Heathrow Havaalanı’nda, 1£ verip, 21 TL alıyorsunuz. Ancak, 39 TL verip, 1£ alabiliyorsunuz. Neredeyse 2 kat fark var. Başka hiç bir para biriminde böyle bir fark yok. Bu neden ola ki @memetsimsek”
Londra Heathrow Havaalanı’nda,— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) June 14, 2023
????1£ verip, 21 TL alıyorsunuz.
Ancak,
????39 TL verip, 1£ alabiliyorsunuz.
??Neredeyse 2 kat fark var.
Başka hiç bir para biriminde böyle bir fark yok.
Bu neden ola ki@memetsimsek ?? pic.twitter.com/bg8MyxvSwR
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