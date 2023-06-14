Dolar ve Euro’da son durum ne? 14 Haziran 2023 döviz kurları...

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:04

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:06

Döviz piyasası bankacıların kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest bir yapıya geçiş olarak yorumladıkları ara dönemden geçerken dolar/TL 24 seviyesine doğru gidiyor. Gün içerisinde 23.68’i gören dolar, saat 09.54 itibariyle 23.67’den işlem görüyor.

Gün içinde en yüksek 25.57’yi gören Euro’da ise son durum 25.52 seviyesinde.

FED’İN FAİZ KARARI

ABD'de yıllık tüketici enflasyonun yüzde 4 ile iki yılı aşkın sürenin en düşük artışını kaydetmesinin ardından CME FedWatch verilerine göre işlemciler yüzde 91.9 olasılıkla Fed'in bugün faiz artırımına gitmeyeceğini fiyatlamaya başladı.

İç piyasada ise bankacılar kamunun döviz piyasasındaki belirleyici rolünün bitmediğini ancak seçim öncesindeki gibi TCMB rezervlerin TL'nin daha değerli bir seviyede tutulması için kullanımını da bugünlerde göremediklerini belirtiyor.

Türkiye piyasaları yabancı yatırımcılara swap gibi devam eden kısıtlar nedeniyle tam anlamıyla açık değil. Piyasalarda ekonomi yönetimindeki diğer atamaları beklemeye devam ediyor.

Seçim öncesi uygulanan ekonomi politikalarından vazgeçileceğinin bir işareti olarak görülen Mehmet Şimşek'in Hazine Bakanı olarak atanmasını geçen hafta uluslararası finansal deneyimi olan Gaye Erkan'ın TCMB başkanı olarak atanması izledi. Buna karşılık eski ekonomi modelinin uygulayıcılarından TCMB eski başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK'ya atanması soru işareti yarattı.

Düşük faiz hassasiyeti olan Erdoğan'ın, rasyonel politikalara geri dönmek isteyen Şimşek'e ne kadar alan tanıyacağını izleyen piyasalar bu kapsamda artık Erkan'a da para politikasını rasyonel zemine taşıyacak bağımsızlık ve sürenin verilip verilmeyeceğini takip etmeye başladı. Erkan'ın ekonomi içerikli ilk mesajları da piyasalarda bekleniyor.

Piyasalar TCMB'nin 22 Haziran'daki faiz kararını beklerken bunun öncesinde PPK üyelerinde, düzenleme kurumlarında, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerinde değişiklik olup olmayacağını da izliyor.

GOLDMAN SACHS’TAN ‘YÜZDE 40 FAİZ GEREKLİ’ DEĞERLENDİRMESİ

JPMorgan TCMB'nin bu ay faizleri yüzde 8.5'ten yüzde 25'e çıkaracağı tahmininde bulurken Deutsche Bank ise Haziran ayında tek seferde ya da iki ayda iki kez yapılacak artışla Temmuz itibarıyla faizlerin yüzde 25'e yükseltilmesini beklediğini belirtti. Daha yüksek faize de ihtiyaç duyulabileceğini dikkat çeken Deutsche Bank raporu politika faizi için azami seviyeyi ise %30 olarak öngördü.

Goldman Sachs ise geçen hafta yayımlanan raporunda tamamen ortodoks bir yapı için yüzde 40 faiz gerekebileceğine dikkat çekmişti.

Yatırımcılar, işlevsel bir piyasayı ve yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için çok önemli bir unsur olan para politikası seyrinin netleşmesini istiyorlar.

Piyasalar bu hafta bitimine doğru Şimşek'in banka genel müdürleri ile bir araya geleceği toplantıyı da takip edecek.

Şimşek ilk önceliğini "ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak" olarak tanımlamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün önümüzdeki aylarda Orta Vadeli Programı (OVP) güncelleyeceklerini belirterek, metnin para ve maliye politikasının yanı sıra yapısal reformaları da içereceğini söyledi.

TARİHİ ZİRVE HAFTA BAŞI GÖRÜLDÜ

Haftaya Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı da gerçekleşecek. Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşayan dolar/TL'de tarihi zirve Pazartesi günü görülen 23.77 seviyesi oldu.

Hazine iç borçlanma programı kapsamında bu ay üç ihale ile yaklaşık 22 milyar TL borçlandı. Dün yapılan 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18'in üzerinde gerçekleşti. Haziran ayı borçlanma hedefi 50 milyar TL.