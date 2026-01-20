İYİ Parti’de gözler GİK toplantısında: Başkanlık Divanı bu hafta şekillenecek

İYİ Parti’de 4. Olağan Kurultay’ın tamamlanmasının ardından partinin yeni dönem yol haritasını belirleyecek ilk adım için geri sayım başladı. Kurultayda seçilen Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, önümüzdeki günlerde ilk kez toplanarak Başkanlık Divanını oluşturacak. Bu toplantıda; genel sekreterlik, teşkilat, mali işler, siyasi işler, kurumsal iletişim, ekonomi ve yerel yönetimler gibi kritik alanlardan sorumlu genel başkan yardımcıları belirlenecek. Başkanlık Divanı’nın yapısı, Dervişoğlu’nun parti yönetiminde nasıl bir kadro kuracağı ve hangi alanlara ağırlık vereceği açısından belirleyici olacak. Kurultayda Meclis aritmetiğini etkileyen bir gelişme de yaşandı. DEVA Partisi’nden istifa eden bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, kurultayda İYİ Parti’ye katıldı. Dalgın’ın rozetini Genel Başkan Dervişoğlu taktı. Bu katılımla birlikte İYİ Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 30’a yükseldi.

DERVİŞOĞLU TÜM DELEGELERİN OYUNU ALDI, GİK GENİŞLETİLDİ

Genel Başkan Dervişoğlu, bin 180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda alınan kararla 50 asil üyeden oluşan GİK’in üye sayısı 60’a çıkarıldı. Yeni GİK listesinde şu isimler yer aldı:

Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Soner Sunat, Lütfü Türkkan, Prof. Dr. Metin Ergun, M. S. Buğra Kavuncu, Yasin Öztürk, Aybüke Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Burak Dalgın, Selcan Taşçı, Hasan Toktaş, Yüksel Arslan, Ersin Beyaz, Erhan Usta, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Enver Yılmaz, Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Osman Ertuğ Özel, Hüseyin Raşit Yılmaz, Alper Akdoğan, Murat Cem Özdemir, Prof. Dr. Volkan Yılmaz, Yasemin Bilgel, Ahmet Kamil Erozan, Cenk Özatıcı, Kadir Ulusoy, Kevser Ofluoğlu, Berna Sukas, Şükrü Kuleyin, Dursun Çolak, Mehmet Aslan, Fatih Koca, Cumali Durmuş, Ali Topçu, Fatih Demirkol, Melih Aydın, Kazım Yücel, Özdemir Polat, İsmail Yücel, Emel Bilenoğlu, Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Kısmet Çelik, Selim Özgökçe, Burcu Akçakır Üstbaş, Elif Babaoğlu, Veysel Güldoğan, Ünzile Yüksel, Murat Doğan, Kamil Gültekin Öztürk.

YENİ BAŞKANLIKLAR, GÖREV AYRIMLARI VE İSİMLER

Edinilen kulis bilgilerine göre, ilk GİK toplantısında Başkanlık Divanı yapısı genişletilecek. Gençlik Politikaları ve Kadın Politikaları başkanlıklarının da divan bünyesine alınması planlanıyor. Kulislerde öne çıkan düzenlemeler ve isimler şöyle:

Teşkilat Başkanlığı görevine mevcut TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk’ün getirilmesi bekleniyor. Katip üyelik görevine Rıdvan Uz’un adı geçiyor. Medya ve Tanıtım Başkanlığı için Prof. Dr. İpek Özkal Sayan öne çıkıyor. Grup başkanvekilliğinde Buğra Kavuncu’nun yerine Uğur Poyraz’ın getirileceği, Turhan Çömez’in ise görevini sürdüreceği ifade ediliyor. Burak Dalgın’ın Başkanlık Divanı’nda yer alması bekleniyor. Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı iki ayrı başlık hâline getirilecek. Ekonomi başkanlığını Burak Dalgın’ın, kalkınma başkanlığını Erhan Usta’nın üstlenmesi planlanıyor. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığının da ayrılarak yeniden yapılandırılması gündemde. Yerel Yönetimler Başkanlığı için ise Enver Yılmaz ismi öne çıkıyor. Bu başkanlığın belediyelerle ilişkiler, yerel politika üretimi ve saha koordinasyonunda etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor. İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’nın Yeni Başkanlık Divanı’nın, İYİ Parti’nin Meclis çalışmalarıyla saha siyasetini eş zamanlı yürütecek daha uzmanlaşmış ve işlevsel bir yapıyla oluşturulması amaçlanıyor.

DERVİŞOĞLU’NUN YENİ KADRO HAMLESİ: ALANLARA BÖLÜNMÜŞ, MECLİS-SAHA DENGELİ YAPI

İYİ Parti’de oluşturulması planlanan yeni Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun parti yönetiminde “alan bazlı uzmanlaşma” ve Meclis-saha dengesi hedeflediğini gösteriyor. Kulislerde konuşulan görev dağılımı, tek elde toplanan başkanlıklar yerine, sorumlulukların bölündüğü daha işlevsel bir yapılanmaya işaret ediyor. Ekonomi ve Kalkınma Politikaları başkanlığının ikiye ayrılması, partinin hem kısa vadeli ekonomik sorunlara hem de uzun vadeli büyüme ve planlama başlıklarına ayrı ayrı odaklanmak istediğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Ekonomi başkanlığı için Burak Dalgın’ın, kalkınma başkanlığı için ise Erhan Usta’nın öne çıkması, Meclis’te teknik kapasiteyi artırmayı hedefleyen bir tercih olarak değerlendiriliyor. Benzer şekilde Hukuk ve Seçim İşleri başkanlıklarının ayrılması, parti yönetiminin seçim sürecine dönük hazırlıklarını erken başlatacağına işaret ediyor.

YERELDE DAHA GÖRÜNÜR BİR POLİTİKA

Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Enver Yılmaz’a verilmesinin planlanması ise, İYİ Parti’nin belediyeler ve yerel siyaset hattında daha görünür bir politika izleyeceği şeklinde yorumlanıyor. Grup yönetiminde Uğur Poyraz’ın yeni grup başkanvekili olarak öne çıkması, Turhan Çömez’in görevini sürdürmesi ve Meclis kökenli isimlerin divanda ağırlık kazanması, Dervişoğlu’nun Meclis performansını merkezine alan bir denge kurmak istediğini ortaya koyuyor. Parti kulislerinde bu tablo, “daha az vitrin, daha fazla iş bölümü” yaklaşımı olarak özetleniyor. Yeni divan yapısının, İYİ Parti’nin hem Meclis’te hem de sahada daha koordineli ve tematik bir siyaset yürütmesinin önünü açması bekleniyor.