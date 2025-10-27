İYİ Parti’de kongreye doğru: Dervişoğlu tek aday, dengeler korunacak

İYİ Parti, kasım ayı sonunda yapılacak olağan kongresine hazırlanıyor. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun tek aday olarak gireceği kongre öncesi partide büyük bir değişim beklentisi bulunmuyor. Ancak kulislerde, bu kongrede seçilecek yetkili kurulların partiyi doğrudan seçime götürecek kadro olacağına dikkat çekiliyor.

TİTİZ AMA DENGELİ SÜREÇ

Parti kaynakları, yönetim oluşturulurken “titiz ama dengeli” bir tutum izleneceğini belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, kongrede kimsenin küstürülmemesi hedefleniyor. Değişim süreci, parti içi dengeleri sarsmadan, mevcut birlik havası korunarak yürütülecek.

ÜLKÜCÜ İSİMLERE KRİTİK GÖREVLER

Kulislerde, yeni dönemde ülkücü camianın önemli bazı isimlerine partide görev verileceği konuşuluyor. Bu adımın, hem tabanda birlik duygusunu güçlendirmesi hem de parti kimliğinin yeniden tanımlanmasında etkili olması bekleniyor. Parti yönetimi, kongre sonrasında teşkilatlarla daha sıkı bir iletişim kurmayı planlıyor.

TEŞKİLATLARDA İSTİKRAR VURGUSU

İl ve ilçe kongrelerinde büyük çaplı değişikliklere gidilmemesi de dikkat çekti. Bu tablo, genel merkezin teşkilatlarda istikrarı öncelediği şeklinde yorumlanıyor. Parti kurmayları, “Değişim kadro yenilemesi değil, yön arayışıdır” değerlendirmesini yapıyor.

KONGRE SONRASI SAHAYA DÖNÜŞ

Kongre sürecinin ardından İYİ Parti’de yoğun bir saha temposuna girilmesi bekleniyor. Parti yönetimi, hem teşkilatları hem de seçmen tabanını yeniden motive etmeye dönük bir program hazırlığı içinde. Edinilen bilgilere göre, kongre sonrasında kapsamlı bölge gezileri ve seçmen buluşmaları planlanıyor.