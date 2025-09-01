İYİ Parti’den çarpıcı video: ‘Yarın Seninle Başlar’

Türkiye genelinde farklı kesimlerin yaşadığı sorunlar, İYİ Parti'nin "Yarın Seninle Başlar" başlıklı yeni reklam filmi serisine konu oldu. Partinin bu çerçevedeki ilk çalışması, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sosyal medya ağırlıklı yürüyecek serinin ilkinde, toplumun her kesiminin yaşadığı sorunlara işaret ediliyor. Reklam ile tüm olumsuzluklara rağmen "Biz Varız" denilerek, kamuoyuna umut verilmesi hedeflendi.

Eylül ayı boyunca devam edecek diğer çalışmalarda çiftçiler, gençler ve emekliler gibi kesimlerin problemleri işlenecek. Serinin ikinci aşamasında ise Dervişoğlu ve İYİ Parti'nin çözüm önerileri yer alacak.