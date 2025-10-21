İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı.

Dikbayır, CHP grup toplantısından önce CHP Ankara milletvekili Adnan Beker ile birlikte salona geldi.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Ümit Dikbayır'ın rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

ÖZEL: "ATATÜRK'ÜN KURDUĞU BABAEVİNE KATILMAYA KARAR VERDİ..."

Özgür Özel, Dikbayır'ın katılımını, "Sakarya Bağımsız Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır, iş ve ticaret dünyasından gelen kıymetli bir isim. 27. ve 28. dönemde Sakarya Milletvekili 2 yıla yakın bir süredir bağımsız olarak Sakarya'yı temsil ediyor. Ve bugün sevgili Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi Ailesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu babaevine katılmaya karar verdi. Kendisini değerli eşleri ile birlikte buraya davet ederken Sakarya İl Başkanımızı ve Sakarya Milletvekilimizi ki, buraya davet ediyoruz" sözleri ile duyurdu.

DİKBAYIR: "BURADA OLMAMIN SEBEBİ KLASİK BİR SİYASET YAPMAK DEĞİL"

Dikbayır da Özel, rozetini taktıktan sonra şu konuşmayı yaptı:

"İkinci dönemin ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli milletvekilleri 22 aydır bağımsızım. Bana hiç eksiklik hissettirmediler. Dostluklarını hiç eksik etmediler. Şimdi ben ayrıca sıkıntılı dönemlerimde beni hiç yalnız bırakmayan bugüne vesile olan mertçe yanımda duran Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker'e de teşekkür ediyorum. Tabii bu süreçte eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bana güç verdiler. Sakarya Teşkilatına ve benim arkadaşlarıma, dostlarıma bugün beni yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım benim bugün burada olmamın sebebi klasik bir siyaset yapmak değil. Bir partiye geçişten öte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize üç tane emaneti var.

Birincisi Cumhuriyet, ikincisi demokrasi, üçüncüsü Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne son zamanlarda özellikle son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyonlar, yapılan çirkinlikler aslında demokrasimize ve cumhuriyetimize yapılmıştır. Ben sizin bu onurlu mücadelenizin yanında durabildiğim için çok onurluyum ve gururluyum. Ben bugün buradayım. Üniversite imtihanını kazanmış ama ekonomik sıkıntılardan dolayı üniversiteye kaydını yaptıramamış evlatlarımız için buradayım. Bugün buradayım. Türkiye'den umudunu kesmiş, umudunu başka ülkelerde arayan o evlatlarımız için, onların sesini daha gür duyurabilme imkanı bulabileceğim için buradayım. Biz o çocuklarımızı bu ülkeye hizmet etsin diye yetiştirdik. Başka ülkeye hizmet etsin diye yetiştirmedik. Bugün buradayım."

DİKBAYIR: "B İR AVU Ç ÇAKIL TA ŞI OLMAYA GELDİM"

"Çünkü vergisini ödeyemeyen esnafımızın borcunu ödeyemeyen çiftçimizin geçinemeyen pazarlardan artık yiyecek toplayan emeklilerimizin sesini daha gür duyurabilme imkanı bulduğum için buradayım. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında ülkem yeniden inşa edilirken Adalet başta olmak üzere ülkem yeniden inşa edilirken ben buraya bir avuç çakıl taşı olmaya geldim.

Bu salonu şereflendiren her bir Cumhuriyetçi ve bizi seyreden, bizi izleyen, bize inanan her bir Cumhuriyetçiye son bir mesajım var. Çok onurlu bir yapıda bir mücadele veriyoruz, vereceğiz. Bu mücadele Atatürk'ten daha zor durumda değiliz. Hiçbirimiz Atatürk'ten daha zor durumda değiliz. İnanacağız, çok çalışacağız ve başaracağız. Ben tekrar her birinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yolumuzu baktığımızda açık etsin."

BEKER'DEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM GELMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de sosyal medya hesabından Ümit Dikbayır ile birlikte Özgür Özel'i ziyaret ettiklerini belirterek, CHP'lideri Özel ve Dikbayır ile birlikte çektikleri bir fotoğraf paylaşmıştı.

Beker, fotoğraflı paylaşımında, "CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sn. Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Ümit Dikbayır, tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden ihraç edilmişti.

Dikbayır, partisinden ihraç edildikten sonra bir süre mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevini yürüttü.

AKP'NİN TEKLİFİNİ 3 KEZ REDDETMİŞTİ

Ümit Dikbayır, daha önce Sözcü TV'de katıldığı programda AKP'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini de ifade etmişti.