'Beceriksiz yönetim', 'ucube uygulamalar' diyordu... İYİ Parti'den istifa eden milletvekili, AKP'ye katıldı

İYİ Parti'den mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AKP'ye katıldı. Beyaz'ın parti rozeti AKP Grup Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Beyaz’ın AKP'ye transferiyle, 2023 yılında yaptığı iktidarı “beceriksiz”le suçladığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Beyaz’ın Erdoğan’a yönelttiği eleştiriler de dikkat çekti.

Ersin Beyaz, AKP’ye geçeceği iddialarını yalanlamış, bir süre bağımsız kalacağını ifade etmişti. İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener ile yakınlığıyla bilinen ve istifasından bir gün önce de Akşener ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelen Beyaz, bugünkü AKP Meclis Grup toplantısına katıldı. Toplantının ardından Beyaz’a AKP rozeti takıldı. Beyaz’ın 2023’te ve 2024’te iktidarı sert bir dille eleştirdiği sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.

Beyaz, o paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her fırsatta ‘Mazlumun Yanındayız’ açıklamaları yapan Sayın Erdoğan’ın, darbeci Sisi’nin kanlı ellerini tutması akıl tutulmasıdır. Rabia’ya ne oldu Sayın Erdoğan?”

“Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kayması milletimizi endişelendirmiş ve can kaybı ihtimali hepimizi üzmüştür. Fırat'ın dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zararı acı bir şekilde tecrübe etmiş bulunuyoruz. İktidar bu konuda en büyük vebal sahibidir. Aydoğdu'nun açıklamasına göre toprak altında kalanlar var ve sayı net değil.”

“Tam bir yıl önce senenin en kısa ayında tarihimizin en uzun acısını yaşadık. Çaresizlik, yardım çığlıkları, feryatlar, ihmaller, plansızlık hepsi vardı ama enkaz altında bekleyen canlarımıza ulaşması gereken yardımlar ortada yoktu. Beceriksiz iktidar her yaptıkları işte olduğunu hala sarabilmiş değil!”

“"Hakimiyet Milletindir." sözü bugün Milletin Meclisinde, AK Parti tarafından zedelenmiştir. Hataylıların oylarıyla seçilen bir Milletvekili yok sayılmıştır, vekilliği düşürülmüştür. Bu kara leke AK Parti sayesinde siyasi tarihimize girmiştir. Yüksek mahkemeleri birbirine düşüren, bu kaostan besleneceğini sanan iktidar, siyasi iştahına ADALET'i kurban etmiştir... Bu ayıp iktidara yeter!"

"İktidarın beceriksiz yönetimi ve ucube uygulamaları yüzünden ülkeyi sürüklediği krizin faturası alınan son ekonomik kararlarla milletimize kesildi. Yakında okullar açılıyor ve mutfak giderlerini dahi karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımız bir yandan da böylesi bir ortamda çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaya çalışacak."

İYİ PARTİ'DEN AKP'YE 10 VEKİL

İYİ Parti’den AKP'ye geçen ilk isim Manisa Milletvekili Tamer Akkal oldu. Daha sonra Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AKP'ye katıldı. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da 2024 yılı içinde AKP'ye geçen isimler arasında yer aldı. Ersin Beyaz'ın da AKP saflarına katılmasıyla İYİ Parti'den iktidar partisi saflarına geçen vekil sayısı 10'a yükseldi. Beyaz'ın katılımıyla AKP'nin Meclis'teki koltuk sayısı da 276'ya yükseldi.