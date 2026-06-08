İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'dan süreç eleştirisi: 'AK Parti kanadı ölüm sessizliğine yattı'

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı sonrası basın toplantısı düzenledi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, gündeme gelen yasa tasarılarına ilişkin, "AK Parti kanadı bu konuyla ilgili adeta ölüm sessizliğine yatmış durumda. Böyle bir konu yokmuş gibi hareket ediliyor. Bu konuda ne bir görüş ne bir yorum ne bir beyanda bulunmadılar. Hem AK Parti’nin yetkilileri hem de Cumhurbaşkanı birçok konuda sessizliğini muhafaza ediyor” ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİ SİNDİREMEZSİNİZ"

Kavuncu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İmralı'da bulunan terörist başına verilen sözde muhataplığın dozu artık millette rahatsızlıktan çok öfke uyandırmaya başladı. Yani düşünün, bir terör hükümlüsü, oradan gazetecilerle görüşmek istediğini beyan ediyor ve bunu da ısrarla tekrarlıyor. Şimdi bütün bu olan bitene baktığınız zaman amaç, çözüm ve barış falan değil. Aslında amaç, 'Benim sözüm duyulsun' anlayışı. Bir kanaat önderi yapılmaya çalışıldığını biz biliyoruz. Bunlar ortadayken bütün bu yapılanlar milletin sinir uçlarına da dokunuyor.

Yani bunlar yapılırken kastımız şu, mutlak butlan kararları alınırken, adaylar tutuklanırken, belediye başkanları tutuksuz yargılanabilecekken tutuklanarak yargılanırken, yani adeta mevcut iktidar kendi rakiplerini oluşturacak bir dizayn çabası içerisindeyken, böyle bir girişim de bu milletin sinir uçlarına dokunmaktadır. Sürekli bahsedilen derin devlete karşı, bu gidişatın sonunda iktidar derin milletin tepkisiyle karşılaşacaktır iktidar. Buna eminiz. Derin millet, sandıkta aslında ne kadar derin olduğunu gösterecek, arkasına sığındığınız sözde derin devletin ne kadar boş ve yapay olduğunu da göreceksiniz.

Bu milleti korkutamazsınız, sindiremezsiniz. Bu millete bir terör hükümlüsünü kanaat önderi diye yutturamazsınız. Milletimiz alim değilse de ariftir. Ne olduğunu bilir ve görür. AK Parti iktidarına İYİ Parti olarak çağrı yapıyoruz, milletimizin sinir uçlarına dokunmayın. Sonuçlarından siz zararlı çıkarsınız."

"CUMHURBAŞKANI SESSİZLİĞİNİ MUHAFAZA EDİYOR"

Kavuncu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"DEM Parti’nin süreç kapsamda gündeme getirdiği yasalar karşısında iktidarın sessizliğini koruduğu" belirtilerek, değerlendirmesi sorulan Buğra Kavuncu, "AK Parti kanadı bu konuyla ilgili adeta ölüm sessizliğine yatmış durumda. Böyle bir konu yokmuş gibi hareket ediliyor. Bu konuda ne bir görüş ne bir yorum ne bir beyanda bulunmadılar. Hem AK Parti’nin yetkilileri hem de Cumhurbaşkanı birçok konuda sessizliğini muhafaza ediyor” dedi.

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

"Süreçle ilgili hazırlanması planlanan yasa tasarısının terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a götürüleceği" yönündeki açıklamalara işaret eden Kavuncu, şunları söyledi:

"Arkadaşlar bu bir rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nde, millet idaresinin tecelli ettiği bir kuruma bir kanun teklifi gelmeden önce İmralı’da terör örgütü elebaşının icazetinden geçiyorsa bu utanılacak bir durumdur. Biz iktidar adına utandık. Böyle bir girişimin bu şekilde gündeme getirilmesi kabul edilebilir değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek kanun tekliflerinin hangi silsilesiyle, nereden, nasıl geleceği ve kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne nasıl indirileceği, kimlerin görüşünden, kimlerin hangi uzmanların katkısıyla olacağı çok açık ve nettir. Bir terör örgütü elebaşının onayına, icazetine ya da görüşüne sunulacak hiçbir kanun teklifinin meşruiyeti yoktur. Dolayısıyla bizim nezdimizde yok hükmündedir.”

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Silahların bırakılıp bırakılmadığı konusu netlik kazanmadı” şeklinde açıklamalar yaptığına işaret eden Kavuncu, “Hani terör örgütü silah bırakmıştı. Hani seremoniler düzenlenmişti. Eğer o doğruysa, bu yalan; bu doğruysa, o yalan. Ama bir şey net ki gerçeklerle hakikatle örtüşmüyor. Bu manada da gelecek çerçeve yasanın bizim nezdimizde bir hükmü yoktur” diye konuştu.