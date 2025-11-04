İYİ Parti'den Meclis Başkanı Kurtulmuş ile Öcalan gerilimi yaşayan Usta’ya tam destek: ‘Ceza verilirse cevabını genel kurulda veririz’

Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında yaşanan gerilimin yankıları sürüyor. Usta, komisyondaki konuşmasında çözüm sürecine atıfta bulunarak “Abdullah Öcalan, 2013’te ‘Meclis’te bir komisyon kurulmalı, başkanı Numan Kurtulmuş olmalı’ demişti. Bu Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?” demişti. Bu sözler üzerine Kurtulmuş, “Bu ifadeler ağır hakarettir” diyerek komisyon salonunu terk etmiş, komisyon Başkanı Mehmet Muş da Usta’yı uyarmıştı. Tartışma kısa sürede Meclis kulislerinden parti içi değerlendirmelere taşındı.

‘SONUNA KADAR ARKASINDA DURACAĞIM’

Olayın ardından gözler İYİ Parti yönetimine çevrildi. Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir’de katıldığı bir programda Usta’ya sahip çıkan sert bir açıklama yaptı. Dervişoğlu, tartışmaya ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin bildiği bir gerçeği ifade etti ama tüm Türkiye’nin bildiği bir gerçeğin dile getirilmesinden bile o denli rahatsız oldular ki ben bu anlamsız tepkiye anlam yükleyebilmek için çaba sarf ettim. Hadi ben Numan Kurtulmuş’u biliyorum ve tanıyorum. Onun böyle bir şeye tepki göstermesi son derece normal geliyor bana. Ama Türkiye’de neredeyse bütün siyasi partilerin sözcüleri Sayın Erhan Usta’nın yapmış olduğu eleştirileri tartışmaya başladı. İşte o zaman anladım ki hepsi bir yana biz tekiz, tek. Türkiye’de birinci açılım süreci tutanaklarında Abdullah Öcalan denen cani Meclis’te bir komisyon kurulmasını, o zaman ki adıyla ‘Hakikat Komisyonu’ kurulmasını teklif ettiği ve komisyon başkanlığına Numan Kurtulmuş’un getirilmesi gerektiğini söylemişti. Usta, ‘Abdullah Öcalan’a bu Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?’ diye soruyor. Sormayalım mı bu soruyu? Sorulara herhangi bir cevap vermeden Sayın TBMM Başkanı oradan kalkıyor. Üslup yönüyle de partimizin sözcüsünü ağır bir dille eleştiriyor. Erhan Usta’nın söylediği sözlerin, yönelttiği eleştirilerin, sorduğu soruların sonuna kadar arkasında duracağım.”

Genel Başkanın bu çıkışı, parti içinde Usta’ya karşı mesafe alınmadığını, aksine sahiplenme refleksinin devreye girdiğini gösterdi.

‘KURTULMU Ş’UN ÖCALAN’LA MUHABBET İ BELGELİ GER ÇEK!’

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz da yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. Yılmaz, “Bölücü örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın TBMM Başkanlığı koltuğunu işgal eden Numan Kurtulmuş’a yönelik muhabbeti, güveni ve sempatisi, bir iddia değil, belgeli bir gerçektir. Türkiye’ye, insanlığa ve vatanımıza kastetmiş terör örgütünün elebaşı Öcalan, İmralı Tutanakları’na yansıdığı şekliyle Ocak 2013’te, başında Numan Kurtulmuş’un olacağı bir Anayasa Kurucu Konvansiyonu önerisinde bulunmuştur. Elebaşı Öcalan’a ait bu beyanı ve Numan Kurtulmuş’a duyduğu güveni dile getirmek, şahsi veya siyasi bir hücum değildir. Öcalan’ın Numan Kurtulmuş muhabbetini ortaya koymak, TBMM gibi yüce ve gazi bir kurumun ve ‘Terörsüz Türkiye’ diye pazarlanan komisyonun başındaki isimle ilgili milleti bilgilendirme vazifesinin yerine getirilmesidir” dedi.

‘TEZLERİ, ÖCALAN’IN İRADESİNİ YANSITIYORDU’

“Terör örgütü elebaşı, Türkiye düşmanı Öcalan, neden Numan Kurtulmuş’a bu kadar muhabbet duymaktadır?” diye soran Yılmaz, “Kısa ömürlü HAS Parti macerası sırasında Numan Kurtulmuş, o sıra Türkiye’de gündemde olan Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin bir Anayasa Taslak Metni’nin kamuoyuyla paylaşmıştı. Şu an AKP Grup Başkanvekili, o tarihte HAS Parti Ankara İl Başkanı olan Abdulhamit Gül’ün de içinde yer aldığı bir heyet tarafından hazırlanan HAS Parti’nin 2012 Anayasa Taslak Metni’nde Numan Kurtulmuş, yeni anayasada etnik bir adlandırma yapılmamasını, yani Türk isminin anayasadan çıkartılmasını, il meclisleri üzerinden yerel yönetimlere yetki ve bütçe devrini, 1924 değil, 1921 Anayasasının esas alınmasını savunuyor ve Birinci Meclis’in bir darbeyle kapatıldığını iddia ediyordu. Bu tezler ve talepler, on yıllardır terör elebaşı Öcalan’ın ve taraftarlarının tam da iradesini yansıtıyordu” ifadelerini kullandı.

‘KOMİSYON CEZA VEREMEZ, GEREKİRSE MECLİS’TE CEVABI VERİLİR’

Tartışmanın ardından, Usta’ya yönelik disiplin cezası tartışmaları da gündeme geldi. Ancak İYİ Parti kulislerinde hâkim görüş, “Komisyon böyle bir ceza veremez” yönünde. Parti kaynakları, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ceza vermeye yetkili olan Meclis Başkanlığı’dır. Ancak Meclis Başkanlığı böyle bir adım atarsa, İYİ Parti gereğini genel kurulda yapar, cevabını verir.”

‘S ÖYLEYECE ĞİNİ S ÖYLED İ, BİZ DE NOT ETTİK’

Usta’nın sözleri sonrası parti içinden destek mesajları geldi. Bir parti yöneticisi, “Bu mesele Erhan Bey’in kişisel tartışması değil, Meclis zemininde bir siyasi tavırdır. Bizim de ortak düşüncemizdir” dedi. Parti yönetiminden bir başka isim, tartışmayı şu sözlerle özetledi: “Sayın Usta partisinin menfaatini gözeterek bir değerlendirme yaptı. Söyleyeceğini söyledi, biz de not ettik. Herkes şimdi işine odaklanmış durumda.”