İYİ Parti'den videolu 'süreç' mesajı: 'Hainlerle müzakere bizim kitabımızda yok'

Yeni açılım sürecine ilk günden bu yana karşı çıkan İYİ Parti, komisyon raporları ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler üzerine hazırladığı videoyla kamuoyuna güçlü bir hatırlatma yaptı.

“Başka vatanımız yok” başlığıyla yayımlanan videoda, Türkiye’nin potansiyeline, insan gücüne ve doğal zenginliklerine dikkat çekilirken, bu varlığa rağmen yaşanan derin sorunlara vurgu yapıldı.

Videonun ilk bölümünde, çiftçiden işçiye, öğretmenden sağlık emekçisine kadar toplumun tüm kesimlerinin ülkenin gerçek gücü olduğu hatırlatıldı. Türkiye’nin üretim kapasitesine ve tarihsel birikimine dikkat çekilen bölümde, “Bu toprakların her karışında alın terimiz var” mesajı öne çıktı.

Büyük Türk Milleti bilsin ki;

Biz var oldukça pes etmek yok!



Bu vatan hepimizin,#BaşkaVatanımızYok pic.twitter.com/Ywt113FsV5 — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) December 22, 2025

İkinci bölümde ise ekonomik ve sosyal sorunlara işaret edildi. Emeklilerin geçim sıkıntısı, gençlerin yurt dışına gitme zorunluluğu, çocuk yoksulluğu, işçi emeğinin değersizleştirilmesi ve deprem sonrası yaşanan ihmaller sıralandı.

“Bunca varlığın içinde yokluğa tahammülümüz yok” denilerek, toplumsal adaletsizliklere sert tepki gösterildi.

'HAİNLERLE MÜZAKERE KİTABIMIZDA YOK'

Videoda, terör örgütüyle yürütülen temaslara da açık bir dille karşı çıkıldı.

“Barışa ve kardeşliğe tek lafımız yok ama hainlerle müzakere bizim kitabımızda yok” ifadeleriyle, İkinci Çözüm Süreci tartışmalarına net bir itiraz dile getirildi.

Bir köy okulunda görev yapan öğretmenden Nene Hatun’a, oradan Cumhuriyet’in simgesi kadın pilotlara uzanan tarihsel göndermelerle ilerleyen video, Atatürk silüetiyle son buldu.

Finalde ise şu mesaj verildi:

“Bu vatan hepimizin. Biz var oldukça pes etmek yok. Çünkü bizim başka vatanımız yok.”

İYİ Parti’nin bu iletişim serisinin, 18 Ocak’ta yapılacak Olağan Kurultay’a kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. 6 Ocak’ta yayımlanacak “Eşitlik” temalı filmin ardından, kurultayda Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlardan nasıl çıkılacağı ve bu sürece hangi kadroların öncülük edeceğinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.