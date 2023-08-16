İYİ Parti Denizli İl Başkanı belli oldu

Denizli’de Özer Tunçtürk’ün istifası ile boşalan İYİ Parti İl Başkanlığı koltuğuna oturacak isim belirlendi. 3 isim yarıştığı başkanlık için Nihan Cihan Özden isminde karar kılındı.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:20
İYİ Parti Denizli İl Başkanı belli oldu
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İYİ Parti'de 6 ay görevde kalan Özer Tunçtürk’ün istifasının ardından İl Yönetim Kurulu, seçimli toplantısında yeni başkanını seçti. Parti binasında Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün katılımıyla yapılan yönetim kurulu toplantısıyla partinin yeni il başkanı belirlendi.

Bayram Can Çapar, Nihan Cihan Özden ve Savaş Sütçü’nün yarıştığı İl Başkanlığı için yapılan oylamada yönetim kurulu oyunu Nihan Cihan Özden’den yana kullandı.

MHP KADIN KOLLARI'NDA GÖREV ALDI

Daha önce MHP Kadın Kolları'nda da görev almış olan mimar Nihan Cihan Özden, Raziye Akışık’ın ardından partinin ikinci kadın Denizli il başkanı oldu.


Nihan Cihan Özden Denizli

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