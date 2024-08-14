İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın: Kaymakam benim telefonumu engelledi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü’nün telefonlarını açmadığını, telefonuna kendisinden gelen aramaları engellediğini ileri sürdü. Akalın, kaymakamın tutumuna "Beni engelleyebiliyor. Bu ülkenin milletvekilini engelleyebiliyor” sözleriyle tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:15
İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın: Kaymakam benim telefonumu engelledi
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İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, bugün parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Akalın, öldürülerek çöplüğe atılan sokak köpekleriyle ilgili bilgi almak için aradığı Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü’nün telefonlarını açmadığını söyledi. Toplantıya, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin’de katıldı.

Akalın, şunları kaydetti:

“Bir kaymakam benim telefonlarımı açmıyor mesela. Ben nasıl çözeceğim o kasabanın sorunlarını veya Ankara’ya nasıl taşıyacağım oradaki sorunları? Beni engelleyebiliyor. Bu ülkenin milletvekilini engelleyebiliyor. Bu gücü nereden alıyor? Yürütmenin, tek kişinin elinde olmasından alıyor. Ülkemizin bir diğer önemli sorunu da bu. Bir kişi her şeye karar veriyor. Yasama da onun elinde, mecliste bir numaranın istemediği bir kanun çıkabilir mi? Yürütme de onun elinde, istediği bakanı getirdi, istemediği bakana yol verdi. Hukukla, yargıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim.”


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