Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'a dava açıyor: 'İçimde tuttuğum her şey dilekçede olacak'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:45

Güncelleme: 13.08.2024 - 09:48

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün verdiği bir röportajda İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini değerlendirirken, "Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine karşı Meral Akşener yargıya başvurmaya hazırlanıyor. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Akşener, dava açma kararı için şu ifadeleri kullandı:

“Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim. Dolayısıyla annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil.

Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak"

Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında da şikayetçi olacağını belirterek "Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Okuyunca göreceksiniz. Sabrın çok berbat bir duygu olduğuna kanaat getirdim” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Önceki CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KısaDalga'ya haftasonu verdiği röportajda, Meral Akşener'in haziran ayında sürpriz bir kararla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin şunları söylemişti:

"6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bir Youtube kanalında 2018 genel seçimleri sürecini anlatırken, seçimden bir ay önce Meral Akşener'in danışmanlarından olan bir anket şirketi sahibinin kendisini 'dinlenilemeyen' bir odaya götürüp "Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediğini öne sürmüştü.