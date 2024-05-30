İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.
Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.
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