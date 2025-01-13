İYİ Parti: ‘Erdoğan'ın yeniden adaylığına kapılarımız kapalı’

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “erken seçim” tartışmalarına ilişkin “Hukuken olmayan bir seçim türünü kabul ettirmeye çalışan bir iktidar yapısıyla da karşı karşıyayız. Öne alınmış seçim diyorlar. Bunun hukuki hiçbir karşılığı yoktur” dedi.

İYİ Parti: ‘Erdoğan'ın yeniden adaylığına kapılarımız kapalı’
Abone Ol google-news
Merve Kılıç
Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Zamanından önce yapılan tüm seçimlerin erken seçim olduğunu vurgulayan Poyraz, “Gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tahakkümünü sağlamak gerekse de Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha aday yapabilmek maksadına matuf seçim oyunlarına kapımız kapalıdır” ifadelerini kullandı.

Ekonomiden eğitime, sağlıktan adalete hiçbir vaadini yerine getirememiş bir iktidarın olduğunun altını çizen Poyraz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “En son açıklanan enflasyon oranlarının sonrasında emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, emek kesimi enflasyona açıkça ezdirilmiş durumda” dedi.

AHLAKSIZLIK ENFLASYONU

Yandaşlara çekilen kıyakların ucunun bucağının gözükmediğini vurgulayan Poyraz, “Soygunun, skandalın, dolandırıcılığın, zimmetin, irtikabın, kayırmacılığın biri bitmeden diğeri başlıyor. Türk milleti sadece ekonomik anlamda enflasyonla değil devleti bir kangren gibi sarmış olan ahlaksızlık enflasyonu ile de mücadele ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin her gün uluslararası alanda daha da yalnızlaştığını söyleyen Poyraz, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millet geçinemiyor, ülke ilerleyemiyor, devlet ise devlet olma vasfını her gün biraz daha yitiriyor” dedi.


Etiketler: #açıklama #başkan #İktidar

İlgili Haberler

DEM Parti'den 'Figen Yüksekdağ' ziyareti sonrası açıklama: 'Üstüne düşeni yerine getirmeye hazır'

DEM Parti'den 'Figen Yüksekdağ' ziyareti sonrası açıklama: 'Üstüne düşeni yerine getirmeye hazır'
Özgür Özel'den parti örgütlerine 'İzmir' uyarısı: 'Hata yapma lüksümüz yok'

Özgür Özel'den parti örgütlerine 'İzmir' uyarısı: 'Hata yapma lüksümüz yok'
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'den 'şeffaflık' eleştirilerine: Bunlar barışa hizmet etmiyor

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'den 'şeffaflık' eleştirilerine: Bunlar barışa hizmet etmiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler