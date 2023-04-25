İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Elazığ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:46
İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları kim? İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İRFAN SÖNMEZ

YÜKSEL ERCAN

ABDULKERİM EFLATUN

ŞENAY ALADAĞ DEMİREL

NAHİT BAYKARA


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