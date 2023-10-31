İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:38
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı istifa etti
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Gaziantep’te İYİ Parti’den istifalar devam ediyor.

İlçe başkanlarının genel merkez kararıyla istifa etmesinin ardından İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran da 10 aylık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başaran’dan boşalan koltuğa kimin geleceği ise merak konusu.


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