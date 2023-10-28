İYİ Parti lideri Akşener, kürsüye tahliye edilen Batuhan Çolak ile birlikte çıktı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 13:26

Güncelleme: 28.10.2023 - 14:09

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi'ni paylaşacağı, partisinin 6. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında Ankara'da bulunan Atatürk Spor Salonu'nda konuştu.

Akşener, partisinin 6. yıl dönümü kutlamalarında sahneye dün tahliye edilen Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile çıktı.

Konuşmasına İsrail'in Gazze saldırılarına değinerek başlayan Akşener, iktidarın düzenlediği mitingin tarihine de tepki göstererek "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" dedi.

"Bizi ABD'nin, İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar" diyen Akşener, Bu ülkede sizin yönetiminizde Uygurları söylediğim için, onların sesi olduğum için bu ülkede Çin Büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim" diye konuştu.

"BİRİLERİ GİBİ KOLTUK DÖŞEMESİ ESKİTMEDİK"

Partisinin kuruluşunun 6'ncı yıldönümünü kutlayan Akşener, "İYİ Parti 6 ay dayanmaz diyenlere inat 6 yıldır ayaktayız. Yok olmamızı isteyenler inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Biz bu 6 yılı kolay geçirmedik" ifadelerine yer verdi.

Akşener'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız.

Sinmemizi, vazgeçememizi bekleyenlere inat, bugün buradayız, 6 yaşındayız. 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik.

Bize salon vermediler sokakta yürüdük, yeri geldi kürsümüz bile olmadı ama pes etmedik sandalye tepelerine çıktık yine de milletimizle buluştuk.

Yalanlara, iftiralara göğüs gerdik. Bizim yapışıp kaldığımız koltuklarımız olmadı. Bizim hiç koltuk peşinde pazarlıklarımız olmadı.

Bir taraf nankör ilan ederken diğer taraf cahil olarak niteliyor. Bu topraklar hürdür ve kimsenin tapulu malı değildir. Hiç kimse boyun eğmesini bekleyemez. Hiç kimse bölemz, ayrıştıramaz. Hiç kimse siyasi tercihlerinden dolayı aşağılayamaz, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."