İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bartın’a gidiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden ocağı patlamasının yaşandığı Bartın’a gidecek.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, saat 18.15'de 110 işçinin çalıştığı sırada grizu patlaması meydana geldi.
28 işçinin yaşamını yitirdi.
İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Adana ziyareti ile partimizin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla 22 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan program, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Genel Başkanımız sabah saatlerinde Bartın'da olacaktır. Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un bölgedeki temasları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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