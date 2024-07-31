İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Heniyye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen suikastı kınıyoruz

Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:35

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:39

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tahran'da uğradığı bir suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Heniyye için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İsrail’in komşumuz İran’ın toprak bütünlüğünü de ihlal edecek şekilde HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirdiği suikastı kınıyoruz. Filistin halkının bölgemizin ayrılmaz bir unsuru olmaya devam edeceğini hatırlatır ve yaşanmakta olan tırmanmanın yeni coğrafyalara sıçramadan soğukkanlı bir yaklaşımla yatışması için elden gelen her imkânın değerlendirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu çağrımızın yakın ve uzak coğrafyamızdaki tüm siyasetçiler nezdinde yankı bulmasını, söylem ve eylemlerine yansımasını dileriz."