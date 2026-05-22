İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'mutlak butlan' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali sonrası parti için 'mutlak butlan' kararı sonrası konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamasında öne çıkanlar:

''İYİ Parti bu süreçte taraftır. İYİ Parti bu tek adam rejimine karşı adil bir yönetimden taraftır. İYİ Parti istibdat rejimine karşı Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'ten taraftır.

''BİZZAT KENDİSİ BUTLANDIR''

Mutlak butlan kararının bizzat kendisi butlandır. Anayasamızı çiğneyen bu yaklaşım tüm siyasi partiler açısından bir tehdittir.

Cumhuriyet tarihi millet iradesinin önüne engeller çıkanların akıbetlerine dair hikayelerle doludur.

''MİLLETİMİZ BU KRİZİ ELBET AŞACAKTIR''

Milletimiz bu krizi elbet aşacaktır. Bu ve benzeri girişimleri önleyecek gücümüz vardır.''