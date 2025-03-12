İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'kurucu önder' tepkisi

Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:57

Güncelleme: 12.03.2025 - 11:08

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' ifadesiyle ilgili konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Emeklilere müjde diye açıkladıkları bayram ikramiyesi 4 bin lira. Ne kadar dolu duruyor değil mi tam 4 bin lira. 2018 yılındaki ikramiyenin altına göre bugün 17 bin lira olması gerekiyordu.

Türk milleti iktidara rağmen rahat bir nefes alsın istiyoruz. İYİ Parti olarak asli görevimiz sadece durumu tespit etmek değil aynı zamanda çözüm üretmek. Bu cendereden çıkabilmenin yollarını söylemek ve göstermek vazifemiz.

Bakalım iktidar önüne sunduğumuz teklife ne diyecek. Milletin sorunları için adım mı atacak yoksa tüm herşeye göz mü yumacak.

En düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlensin istiyoruz.

Kanun teklifimizde bütün emekli aylıklarına yüzde 5 artık istiyoruz.

Bizim teklifimiz gayet nettir. İki bayram ikramiyesinin toplamı bir asgari ücrete eşit olsun istiyoruz.

''KURUCU ÖNDER'' TEPKİSİ

Teröristbaşından 'kurucu önder' diye hitap edilen bir aşamaya gelinmiştir. Cumhur koalisyonu yani ihanetin iç cephesi, sevinç ve tasada malesef Türk milletiyle değil teröristlerle yan yanadır.

(Suriye'deki HTŞ-SDG anlaşması) Terör örgütleri ve liderleri takım elbise giyerek devlet adamı yapılmakta ve terör örgütleri devletleştirilmektedir''