İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:49

Güncelleme: 30.08.2024 - 10:49

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır. Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bir milletin topyekün şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."