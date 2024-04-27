İYİ Parti genel başkanı kim oldu? İYİ Parti genel başkan adayları kim? İYİ Parti kurultayı oy sonuçları

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde istediği oy oranını alamayan İYİ Parti'de olağan kurultay gerçekleşti. Eski Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmadı. Peki, İYİ Parti genel başkanı kim oldu? İYİ Parti genel başkan adayları kim? İYİ Parti kurultayı oy sonuçları

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:31
İYİ Parti genel başkanı kim oldu? İYİ Parti genel başkan adayları kim? İYİ Parti kurultayı oy sonuçları
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İYİ Parti 5. Olağan Kurultayı’nı yapıyor. Kurultayda adaylar sahneye çıkarak konuşma yaptı. Ardından oylamaya geçildi. Genel başkan seçimi için oylama 15.45’te başladı. Peki, İYİ Parti genel başkanı kim oldu? İYİ Parti genel başkan adayları kim? İYİ Parti kurultayı oy sonuçları

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİM?

  • Koray Aydın
  • Müsavat Dervişoğlu
  • Tolga Akalın

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ 1. TUR SONUÇLARI:

Koray Aydın: 472

Müsavat Dervişoğlu: 370

Tolga Akalın: 327

Bu sonuçlara genel başkanlık yarışı 2. tura kaldı.


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