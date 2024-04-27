Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim ikinci tura kaldı!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:23

Güncelleme: 27.04.2024 - 17:23

İYİ Parti’nin genel başkan seçimi yapılacak 5. Olağanüstü Kurultayı başladı. Seyircisiz düzenlenen kurultayda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kurultayın yapıldığı ATO Congresium Salonu’nun dışında ve salonun içindeki fuaye alanında çevik kuvvet polisleri görev aldı.

4 ADAY YARIŞIYOR

1302 delegenin 1007’si salona geldi ve oy kullanmak üzere imza attı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı kurultayda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylığını ilan etti.

Dört adayın da aday olmak için gerekli imzayı topladığı öğrenildi. Adaylar şu sırayla kürsüye çıkarak konuşma yaptı: Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Koray Aydın, Günay Kodaz.

İLK TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 1302 delegeden 1178 delege oy kullandı. 7 geçersiz oy çıkarken 1171 geçerli oy kullanıldı. Resmî olmayan sonuçlara göre ilk turda adayların aldıkları oylar şöyle:

Koray Aydın: 472

Müsavat Dervişoğlu: 378

Tolga Akalın: 319

Günay Kodaz: 2

Genel başkan seçilmek için salt çoğunluk olan 654 oyun alınması gerekiyor. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda da salt çoğunluk aranacak. Gene sağlanamazsa üçüncü turda en yüksek oy alan adayın kazanacak. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.