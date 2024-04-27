Yayınlanma: 27.04.2024 - 14:02

Güncelleme: 27.04.2024 - 14:02

İYİ Parti yapılacak olan yeni genel başkan seçimine aday olduğunu açıklayan Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi Samsun’da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılından itibaren İzmir’de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir. Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.