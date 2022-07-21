İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Sözümden dönmem'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe başkanlarıyla Ankara'da görüştü. Akşener, 'aday ismi' sorusu üzerine "Cumhurbaşkanlığını bırakın. Ben başbakanlığa talibim ve bu konuda taviz yok. Sözümden dönmem” dediği öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün ilk kez partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Yedi bölgenin ilçe başkanlarıyla salı toplantılarını sürdürecek olan Akşener, ilk buluşmayı İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla yaptı. Ankara’da bir otelde basına kapalı olarak düzenlenen ve altı saat süren toplantının ana gündem maddesinin “yaklaşan seçimler” olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşener, 6’lı masanın çalışmalarını ve cumhurbaşkanı adayını soran ilçe başkanlarına “aday ismi” vermezken “Cumhurbaşkanlığını bırakın. Ben başbakanlığa talibim ve bu konuda taviz yok. Sözümden dönmem” dedi. İYİ Parti’nin “birinci parti olma” hedefini de yineleyen Akşener, “Başbakanlık hedefi” için İYİ Parti’nin en yüksek oyu alması ve seçimlerden birinci parti olarak çıkması gerektiğine işaret ederek “Hedefe ulaşmak için en yüksek oyu alacağız” diye konuştu. Akşener, teşkilatına “Her an seçim kararı alınabilirmiş gibi çalışın” talimatı verirken “Millet İttifakı olarak iktidara en yakın olduğumuz zamanlardayız” değerlendirmesini yaptı.
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