İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Bu ucube nizama başkaldırıyoruz

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:48

Güncelleme: 12.06.2024 - 11:51

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Müsavat Dervişoğlu yaptığı konuşmada ''Karşısında durduğumuz mesela yolsuzluğun yoksuzluğun kimliksizleştirmenin tek adam sisteminin kendisinedir. Haksızlığa, hukuksuzluğa, vurdumduymazlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, cahalete 21. yüzyılda Türk milletine yakışmayan, onun değerleriyle bağdaşmayan, Bu ucube nizama başkaldırıyorum'' ifadelerini kullandı.

''UMARIM KATİLLERE DOKUNAMIYORUM DEMEMİŞSİNDİR''

Dervişoğlu, Sinan Ateş ailesinin bayramını kutlayarak Ayşe Ateş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın dün yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, ''Bu bayramın adaletten yoksun geçirdikleri son bayram olmasını temenni ediyorum. Ve diliyorum ki sayın Erdoğan yaptığın o görüşmede Ayşe Ateş'in gözlerinin içine bakarak dünya lideri olduğun makamında her yargı sürecine parmağını sokabildiğin kudretinle evet ben cumhurbaşkanıyım ama katillere dokunamıyorum dememişsindir'' şeklinde konuştu.

''ASGARİ ÜCRETE GEREKLİ ZAMMI YAPIN''

Dervişoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Bizleri hepimizi biraraya getiren duygular Türk milletinin yükselme gelişme davasıdır. Bu davada en büyük hedef Atatürk'ün koyduğu muassır medeniyetler seviyesine çıkmaktır.

- Derdimiz yerlilik masalları anlatanlara toprağımız suyumuzu ağacımızı toprağımızı savaş ganimeti gibi görenleredir. Kavgamız muhafazakarlık masalları anlatıp kendi koltuklarından başka hiçbirşeyi muhafaza etmeyenleredir.

- TCMB 818 milyar lira zarar etti nereye gitti bu paralar. Hepsi kur korumalı mevzuatlara gitti. Nasçı Erdoğan'nın Londra'daki finans uzmanlarına eşsiz hizmeti.

- Asgari ücrete gerekli zammı yapın. İnsanlar sizin yandaşlarınızın bir öğünde ödedikleri parayla bir ay geçiniyor.

- Vefayı boza sanıp içenlere de, onlara eşlik eden şıracılara da kesinlikle ihtiyacımız yok.

- İktidar ve yandaşlarının bol kepçeyle dağıttığı uslu çocuk şırasını da asla içmeyeceğiz.

- Erdoğan'ın şahsım devletine, ucube rejimin doğurduğu sonuçlara, saray medyasınca sürekli olarak tertiplenen dünya lideri törenlerine, devlet adamı tiyatrolarına ve sözde Türkiye milleti yaratma deneylerine karnımız ziyadesiyle toktur