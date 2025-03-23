İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: 'Mahkeme kadıya mülk değildir'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:09

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:09

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda "Türk milleti adına verilen kararlar, milletin vicdanına aykırı olamaz. Herkes iyi bilsin ki; mahkeme kadıya mülk değildir" ifadelerini kullandı.