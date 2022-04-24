İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Baskın seçime hazır olmalıyız
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye ekonomisinin sıkıntı yaşadığını ve ciddi kur şoku beklentisi olduğunu belirterek "Erken veya baskın seçime karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin düzenlediği iftar programına katılmak üzere Yozgat'a geldi.
İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık'ı ziyaret eden Usta, parti binasında yaptığı açıklamada iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.
İktidarın insana yatırım yapmadığını ve her şeyi binadan ibaret gördüğünü belirten Usta, "Sağlık nasıl diyorsunuz, şehir hastanelerinin binalarıyla övünüyor Erdoğan. Eğitim nasıl diyorsun? Okulların binalarıyla övünüyor. Her şey binadan ibaret zanneden bir anlayışla ülkenin ileri gitmesi mümkün değildir ama seçimler yaklaştı, ben hala erken seçim bekleyenlerdenim" diye konuştu.
"CİDDİ KUR ŞOKU YAŞANACAK"
Usta, kur korumalı mevduat hesabıyla doların kontrol altında tutulduğunu dile getirerek, "2023 Haziran'ına kadar bunu tutmanın imkanı yok. Türkiye ciddi bir kur şoku yaşayacaktır çünkü yapısal hiçbir tedbir alınmıyor" dedi.
Seçimlerin 2023 Haziran'da olacağına pek inanmadığını vurgulayan Usta, "Bu anlamda biz hazırız. Genel Başkanımız 2 yılı aşkın bir süredir ilçe ilçe geziyor. Teşkilatlarımızın da Genel Başkanımıza daha diri bir şekilde ayak uydurması lazım. Erken veya baskın seçime karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü ekonominin gidişatı çok iyi değil." ifadesini kullandı.
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