AKP'de 'seçim' hazırlığı: ‘Vefa buluşmaları’ bayram sonrası yeniden başlayacak

24 Nisan 2022 Pazar, 09:53

AKP’de Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulan seçim strateji ekibinin toplantılarının sıklaşmaya başladığı belirtildi. Strateji ekibinin bu toplantılarında AKP’nin seçim sürecindeki avantajları ve dezavantajları tartışılıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine gör, toplantılarda, seçimlerin en önemli başlığını ekonomi ve hayat pahalılığının oluşturacağı belirtilirken "20 yıllık iktidar tecrübesi ve yetişmiş insan gücünün, Millet İttifakı'na kıyasla Cumhur İttifakı’nın daha homojen bir yapıya sahip olmasının, Meclis’in etkin ve güçlü olarak çalıştırılması"nın AKP’nin avantajları arasında sayıldığı ifade edildi.



AKP'DEN KOPMUŞ OLANLAR...

Bu toplantılarda yapılan değerlendirmeler ve öne çıkan görüşler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rapor ediliyor. AKP Genel Merkez yönetimi, partiden kopmuş olanları yeniden kazanmak için politika oluşturuyor.

AKP, il-ilçe teşkilatları, bir dönem yolu AKP’den geçen isimlerle yeniden kucaklaşma çalışması başlattı. AKP'nin ‘Vefa buluşmaları’ bayram sonrası yeniden başlayacağı belirtildi.