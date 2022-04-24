Erken seçim iddiası: 'AK Parti mahallelerde seçim büroları aramaya başladı'

24 Nisan 2022 Pazar, 13:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere iktidar bloğunun temsilcileri erken seçim iddialarını her defasında kesin bir dille reddediyor. Ancak iddiaları güçlendiren emareler de eksik olmuyor.

AKP'nin baskın bir seçime hazırlandığı iddialarıyla ilgili soru işareti yaratacak yeni gelişmeyi İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık duyurdu. İktidarın seçim hazırlıklarını hızlandırdığına dair dikkat çeken bir açıklamada bulunan Kıdık, AKP Küçükçekmece ilçe teşkilatı mahallelerde seçim büroları aramaya başladığını yazdı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kıdık, "Fena bir hazırlık var twit alemi. Ak Parti Küçükçekmece ilçe teşkilatı mahallelerde seçim büroları aramaya başladı" dedi.