İYİ Parti heyetinden YSK önünde açıklama: 'Operasyona tabii tutulduk'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ile Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 11:48
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Hakan Şeref Olgun ile birlikte YSK önünde açıklama yaptı. 

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçim turunda 30 bin 660 geçersiz oy pusulasının var olduğu kayıtlara geçmiştir. Ancak tarafımızca yapılan başvurular neticesinde tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarından geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İyi Parti ve başka bir  partiye basılı olduğu, geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama izinin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Sabah sandıkları teslim edilen oy pusuluları ile zarf sayısı, kullanılmayan artan oy pusulaları ile zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırıldığında çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespit edilmiştir.  Fazladan gelen oy pusulaları ve zarflar da bulunmaktadır. Bu durum seçim evraklarının güvenliği açısından şüphe uyandırmış olup, farklı sandıklara farklı sandıklardan oy pusulaları girmiş olabileceği şüphesi oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Olgun, "Toplam sandık sayısının 1200 içerisinde sadece 95 sandık kolu başkanının veya memur üyesinin siyasi parti üyesi olduğu tespit edilmiştir" dedi.

"SONUNA KADAR HAKLIYIZ"

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz da, "95 sandık tahmin ediyorum 4 bin 500 sandık görevlisi sayıldığında aradaki fark belki 50 belki 100 bin olacak. Devlet memuru olup da parti üyesi olan kişinin sandık başkanlığı hukuken geçersiz, o mantıkla bakıldığında o oy toplamlarının tamamı iptal, dolayısıyla seçimin tam kanunsuzluk haliyle yenilenmesi talebi doğmuş oldu. Hiçbir tereddüdümüz yok hukuken sonuna kadar haklıyız. Biz zaten yerelde bu seçimi kazandığımıza inanıyor idik. Saat 7’ye kadar gelen verilerde öndeyken saat 7 ile 11 arasında hem AA hem YSK hem ANKA dahil sisteme girişleri kapatmak suretiyle saat 11’de sistem açıldı bir baktık 2 puan geri düşmüşüz. Yerelde bir operasyona tabii tutulduğumuzu söylüyoruz. Ama bunu belgeleriyle YSK’ya teslim ettik" ifadelerini kullandık.


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